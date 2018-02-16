В Азербайджане прием первоклассников планируется осуществлять в электронной форме

БАКУ /Trend/ - Прием учеников в первый класс в электронной форме постепенно начнет применяться по всему Азербайджану.

Об этом в пятницу сказал заведующий отделом по программам развития образования минобразования Эмин Амруллаев.

Амруллаев сказал, что в новом учебном году прием учеников в первый класс в электронной форме, кроме Баку, будет также проводиться в Сумгайыте, Гяндже и Абшеронском районе.

По словам завотделом, прием в первый класс в электронной форме существенно сократит некоторые негативные моменты, а также значительно облегчит работу родителей.

Амруллаев отметил, что, если процесс пройдет успешно, то прием первоклассников в электронной форме планируется осуществлять по всему Азербайджане.

«В этом году в некоторых городах мы осуществим такойприем в форме пилотного проекта. В случае успеха мы намерены внедрить электронную систему по всей стране. Если все дети будут зачислены в школу посредством этой системы, в министерстве образования будет создана единая база данных», - сказал Амруллаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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