В Азербайджане прием первоклассников планируется осуществлять в электронной форме

16 февраля 2018 17:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Прием учеников в первый класс в электронной форме постепенно начнет применяться по всему Азербайджану.

Об этом в пятницу сказал заведующий отделом по программам развития образования минобразования Эмин Амруллаев.

Амруллаев сказал, что в новом учебном году прием учеников в первый класс в электронной форме, кроме Баку, будет также проводиться в Сумгайыте, Гяндже и Абшеронском районе.

По словам завотделом, прием в первый класс в электронной форме существенно сократит некоторые негативные моменты, а также значительно облегчит работу родителей.

Амруллаев отметил, что, если процесс пройдет успешно, то прием первоклассников в электронной форме планируется осуществлять по всему Азербайджане.

«В этом году в некоторых городах мы осуществим такойприем в форме пилотного проекта. В случае успеха мы намерены внедрить электронную систему по всей стране. Если все дети будут зачислены в школу посредством этой системы, в министерстве образования будет создана единая база данных», - сказал Амруллаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 16 февраля 09:15
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 127 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 15 февраля 09:15
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 14 февраля 09:06
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 13 февраля 10:16
Провалилась очередная провокация армян (ФОТО/ВИДЕО)
Нагорно-карабахский конфликт 12 февраля 11:23
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 135 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 12 февраля 09:14
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 122 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 9 февраля 09:41
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 8 февраля 09:15
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 121 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 7 февраля 09:42
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили перспективы военного сотрудничества
Политика 6 февраля 16:41
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 122 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 6 февраля 09:34
Делегация минобороны Саудовской Аравии посетит Азербайджан
Политика 5 февраля 20:40
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 5 февраля 10:34
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 116 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 5 февраля 09:36
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 117 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 3 февраля 10:29
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 2 февраля 09:30
ВС Армении обстреляли позиции Азербайджана из гранатометов
Нагорно-карабахский конфликт 1 февраля 09:38
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 31 января 09:22