В Баку открылась выставка «С любовью к Азербайджану» (ФОТО)

16 февраля 2018 19:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку состоялось открытие выставки «С любовью к Азербайджану», на которой представлены работы детей из творческого центра My Way.

Руководитель Центра творческого развития детей My Way в Бруклине (Нью-Йорк, США) Алена Бадалова в интервью Azernews рассказала о работе центра, выставке и планах на будущее.

“Детский центр творческого развития My Way в Нью-Йорке существует уже четыре года. При этом центре более двадцати разных кружков. Один из них это арт-клуб, директором которого является Эмин Гулиев, заслуженный художник и скульптор Азербайджана. Это наша вторая выставка в Баку, выставка американских детей, которые никогда не видели Азербайджан, но рисовали об Азербайджане”, - сказала она.

Как отметила Бадалова, там работает группа людей, то есть три организации - фонд Азербайджанского землячества в Нью-Йорке (AZZEM), президентом которого является Олег Мовсумов, ассоциация дружбы Баку и Бруклина (Brooklyn Baku Friendship Association), президентом которой является Мариетта Розенталь. Это два города-побратима, которые подписали между собой соглашение и работают по сотрудничеству в сфере культурных и туристических связей. Вот такой небольшой мостик между Баку (Сабаильский район) и Бруклином.

"Что касается нашего центра, то у нас есть секции кавказских танцев, гимнастики, арт, скульптуры, бальных танцев, хип-хопа, драмы, вокала и другое. Выставка посвящена столетию установления демократической власти в Азербайджане. Задача на сегодняшний день - добиться того, чтобы дети в Нью-Йорке как можно больше узнали бы об Азербайджане. Продолжение этой выставки ожидается в мае. Будет выпущен каталог, в котором каждый ребенок напишет свои какие-то мысли о том, что он узнал про Азербайджан, о своем рисунке, о том, что хотел им сказать. Эта выставка показывает, каким видят Азербайджан американские дети", - сказала Бадалова.

По ее словам, в центре много детей, родители которых - выходцы из Азербайджана, но есть и дети других национальностей. В целом в центре занимаются около 200 детей.

"На данный момент наша главная задача - это сохранение азербайджанской культуры в Америке. В планах ежегодно проводить выставки, фестивали азербайджанской культуры, кавказского наследия. Наш центр называется My Way, то есть путь, который может выбрать каждый ребенок, в первую очередь, конечно, творческий. Может это станет его профессией, а может хобби. Основная концепция нашего центра помочь ребенку найти его собственный путь", - сказала Бадалова.

По ее словам, самое главное - это чтобы дети не растворились в Америке, а, наоборот, сохраняя свои традиции, приносили пользу той стране, в которой они живут.

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Azernews Newspaper
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