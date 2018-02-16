Эльмар Гасымов вручил подарки опаздывающим студентам (ВИДЕО)

16 февраля 2018 19:58 (UTC+04:00)

Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов, вручавший награды отличившимся студентам Высшей школы в различных номинациях, сделал неожиданный шаг. Сказав, что хочет присудить специальный приз двум студентам – Фамилю Бабаеву и Абусупану Адыеву, он вручил каждому из них… по будильнику. Как оказалось, эти студенты чаще других опаздывают на занятия в вуз. Вручая «награды», ректор выразил надежду, что теперь, став обладателями будильников, они никогда больше не будут опаздывать на уроки.

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Azernews Newspaper
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