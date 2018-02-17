Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки известного художника Альфонса Мухи "В поисках красоты"(ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Центре Гейдара Алиева открылась выставка выдающегося чешского художника, мастера театральной и рекламной афиши, иллюстратора ювелирного дизайнера Альфонса Мухи (1860-1939) под названием "Альфонс Муха: В поисках красоты", сообщает Trend.

В церемонии открытия выставки приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, известные общественные деятели, видные представители культуры и искусства, главы дипломатических миссий.

На открытии вечера президента Фонда Муха, внук прославленного художника Джон Муха выразил благодарность вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой, Фонду Гейдара Алиева и Центру Гейдара Алиева за организацию выставки. Интересно, что в Баку Джон Муха приехал вместе со своей семьей, детьми и внуками – потомками Альфонса Мухи.

«Безмерно счастлив представить произведения своего деда в этом прекрасном и уникальном по архитектуре здании Центра Гейдара Алиева. Хотелось бы отметить, что 2018 год является знаменательным для наших стран. 100-летие отмечается со дня образования Чешской Республики и Азербайджанской Демократической Республики. Представленная экспозиция является очередным мостом культуры между нашими странами, служит добру и созиданию», - отметил Джон Муха.

Куратор выставки Томако Сато выразила признательность гостям выставки всемирно известного чешского художника Альфонса Мухи, которая представлена благодаря необычайной любви к искусству вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

«Произведения Альфонса Мухи входят в коллекции многих видных музеев и галерей мира. В данной экспозиции представлено более восьмидесяти лучших работ Альфонса Муха, созданных в стиле «ар нуво» во время пребывания в Париже и по возращении в Чехию, и принесшие ему всемирную известность. Талантливый мастер оставил глубокий след в истории искусства, а его жизнь, творчество, внутренний мир и взгляды на жизнь всецело отражены в этих произведениях, дарят человечеству высокое искусство», - отметила Томако Сато.

Имя Альфонса Мухи является на Западе символом "Золотого века живописи", его называют одним из самых известных художников стиля модерн и создателем собственного неповторимого стиля в живописи, архитектуре, малых декоративных формах, который так и назвали – «стилем Мухи». Или – «модерн», «югендстиль», «сецесьон». Название пришло из Франции, где мастер учился и жил несколько лет. Например, серия «Женщины Мухи» (изображения времен года, времени суток, цветов и т. д. в женских образах) известны во всем мире благодаря открытой чувственности и пленительной грациозности. Картины Альфонса Мухи обрамляют замысловатые растительные орнаменты, не скрывающие своего византийского или восточного происхождения. Стиль модерн в творчестве Мухи - это стиль женщин и цветов, созданных за годы жизни и творчества в Австрии, Италии, Германии, США и, конечно же, родной Чехии.

В беседе с корреспондентом Trend Джон Муха особо подчеркнул, что выставки произведений Альфонсо Мухи были с успехом представлены во многих известных музеях и центрах мира, но такой высокий уровень организации и проведения выставки “Альфонс Муха: В поисках красоты” он видит в Центре Гейдара Алиева впервые.

Одно из центральных мест в экспозиции и вызвавший большой интерес гостей стало произведение «Женщина в степи», созданная в 1923 году. Дело в том, что немало украшений по эскизам Мухи было сделано для невесты, а затем и супруги художника - Марии Хитиловой, которую художник и его друзья звали Марушкой. Поженились они в 1903 году и прожили вместе всю жизнь. Мария была младше художника на 22 года и примерно настолько же его пережила. В ее чувствах к художнику отсутствовал материальный расчёт, ведь на момент их свадьбы долги Альфонса Мухи намного превышали его состояние. Мария стала постоянной натурщицей художника, и на многих картинах легко угадываются её черты. Так вот картина «Женщина в степи» создана по фото и образу Марии в азербайджанском национальном платке - кялагаи.

«Мы и сами узнали об этом лишь два года назад, когда на одной из выставок к нам подошла одна художница и сказала об этом. Мы начали исследование, и выяснилось, что платок с орнаментами действительно является азербайджанским кялагаи. Это стало для нас неожиданностью и до сих пор остается загадочной страницей в творчестве моего деда. И в то же время является своеобразной связью между творчеством чешского художника и азербайджанским национальным женским головным убором из шелка – кялагаи, который внесён в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО», - рассказал Джон Муха.

Центральное произведение в экспозиции занимает афиша «Жисмонда», созданная в 1895 году. Джон Муха рассказал, что создание театральной афиши к постановке пьесы Викторьена Сарду «Жисмонда», принесло Альфонсу Мухе большую известность и признание и стало одной из основных поворотных вех в творчестве чешского художника.

В те годы главную роль в спектакле играла знаменитая Сара Бернар, она и заказала театральную афишу в одной парижской типографии. Альфонс Муха посетил спектакль, нашел игру Сары Бернар великолепной и довольно быстро выполнил работу. Узкий вертикальный формат подчеркивал статную фигуру актрисы, изображенной в полный рост. Художник, восхищенный игрой актрисы, представил образ, созданный ею на сцене, а не портрет реальной женщины. Сара Бернар выглядит на плакате Мухи чарующей рыжеволосой красавицей, воплощенной Жисмондой. Парижская публика была восхищена афишей. Люди срывали ее со стен, а великолепная Сара Бернар заказала дополнительный тираж и пожелала познакомиться лично с молодым художником, столь удачно запечатлевшим ее в роли. Актриса заключила с ним контракт на шесть лет, по которому он создавал плакаты, костюмы и декорации к спектаклям. Благодаря протекции Сары Бернар Муха стал главным декоратором театра «Ренессанс» в Париже.

На рубеже веков Альфонс Муха стал настоящим мэтром, к которому внимательно прислушивались в кругах художественной общественности. Многие изобразительные элементы его творчества можно найти в работах современных дизайнеров, иллюстраторов и мастеров рекламы. Художник преклонялся перед идеалом художественной многогранности. Он был не только живописцем и графиком. Муха умел делать то, что мало кому удавалось: он вносил в повседневную, бытовую жизнь красоту, заставлял по-новому посмотреть на второстепенное искусство плакатов, афиши и оформление разнообразных товаров.

Художник создавал не только настоящие картины и красивые образы, но и делал произведениями искусства простые вещи, окружающие нас. Будучи типичным воплощением художественных поисков рубежа XIX -XX столетий, «стиль Мухи» стал образцом для целого поколения художников-графиков и дизайнеров.

Выставка в Центре Гейдара Алиева продлится до 16 мая.

(Автор: Вугар Иманов, Фото: Заур Мустафаев)

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