МВД Азербайджана о правонарушениях за минувшие сутки

БАКУ /Trend/ - Органы внутренних дел Азербайджана за минувшие сутки зафиксировали 106 фактов преступлений, 25 из которых были раскрыты по «горячим следам», говорится в сообщении пресс-службы МВД, распространенном в субботу.
Были задержаны и по назначению переданы находившиеся в розыске 38 человек.
На автодорогах республики за указанный период произошло три ДТП, в результате которого погибли три человека и пострадали четыре.
Также были установлены 13 фактов, связанных с наркотиками. Задержаны 36 человек, подозреваемых в совершении преступления.
(Автор: Самир Али. Текст: Али Гасымов)
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