МВД Азербайджана о правонарушениях за минувшие сутки

БАКУ /Trend/ - Органы внутренних дел Азербайджана за минувшие сутки зафиксировали 106 фактов преступлений, 25 из которых были раскрыты по «горячим следам», говорится в сообщении пресс-службы МВД, распространенном в субботу.

Были задержаны и по назначению переданы находившиеся в розыске 38 человек.

На автодорогах республики за указанный период произошло три ДТП, в результате которого погибли три человека и пострадали четыре.

Также были установлены 13 фактов, связанных с наркотиками. Задержаны 36 человек, подозреваемых в совершении преступления.

(Автор: Самир Али. Текст: Али Гасымов)

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