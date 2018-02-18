Обнародован прогноз погоды на первый рабочий день недели

18 февраля 2018 16:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачность, местами морось, говорится в воскресенье в сообщении Национального департамента гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Местами мокрый снег, ветер умеренный северо-западный.

Температура воздуха ночью составит 2-4, днем - 5-9 градусов тепла.

В некоторых северных и восточных районах страны ожидается дождь, в горах – снег. Местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью - 0-5, днем - 7-12 градусов тепла , в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 2-6 градусов тепла.

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