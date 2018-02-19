Baku Network вошел в число ведущих аналитических центров мира

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский Baku International Policy and Security Network включен во Всемирный индекс-рейтинг ведущих аналитических центров за 2018 год. Данный факт является значимым показателем признания азербайджанской НПО на столь высоком международном уровне.

Baku Network - это первый включенный в столь авторитетный рейтинг азербайджанский аналитический центр, специализирующийся в сфере международных отношений и безопасности. Следует отметить, что указанный ежегодный Всемирный индекс-рейтинг традиционно публикуется в США одним из самых авторитетных в мире научных центров - Институтом Лодера при Университете Пенсильвании.

В октябре прошлого года представители Baku Network были приглашены в Вашингтон, Филадельфию и Нью-Йорк для встреч в ведущих американских «мозговых центрах» и исследовательских институтах США. Касаясь американских встреч, руководитель НПО Эльхан Алескеров отметил, что эти институты оказывают серьезное влияние на формирование зарубежной политики США. В ходе встреч до собеседников детально доводилась объективная информация о политических и социально-экономических достижениях Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева, справедливой позиции Азербайджана в вопросе армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

В этом году индекс-рейтинг, определяющий рейтинг ведущих аналитических центров мира, включает более 165 исследовательских центров из 100 стран. Указанный справочник ежегодно обновляется в преддверии Международного дня «мозговых центров» и служит обеспечению роста их активности и результативности.

Руководитель Baku Network Эльхан Алескеров оценивает включение Центра в ежегодный индекс-рейтинг как признание роста авторитета Азербайджана на международной арене, что обусловлено успехами внешней политики страны.

«Это показатель повышения интереса к нашей стране со стороны широкого экспертного сообщества, а также возрастающего уровня политической значимости Азербайджана на мировой арене в целом», - сказал Алескеров.

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