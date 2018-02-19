Азербайджанские гимнасты завоевали золотую медаль в Бельгии

БАКУ /Trend/ - Члены сборных команд по видам гимнастики Азербайджана приняли участие в нескольких международных соревнованиях, сообщает Федерация гимнастики Азербайджана.

15-17 февраля в Бельгийском городе Пурс (Антверпен) прошел международный турнир под названием "Flanders International Acro Cup" по акробатической гимнастике.

Мужская пара в составе Мурада Рафиева и Даниеля Аббасова, выступившая в возрастной категории 11-16 лет, смогла завоевать золотую медаль. Получив от судей 26.800 баллов в финале темповых упражнений, юные гимнасты сумели оставить позади своих соперников. Второго и третьего места удостоились представители Португалии и Великобритании с 25.850 и 23.800 баллами соответственно.

А женская группа в составе Эмилии Нязярли, Ляман Мамедовой и Разии Сеидли заняли 12-е место в финале соревнований юниорок.

А на первом Кубке мира года, проходящем в городе Пурс в эти сроки, Азербайджан представили 1 мужская и 2 смешанные пары.

Мужская пара в составе Сеймура Джафарова и Мурада Акперова, а также смешанная пара в составе Абдуллы Аль-Мяшайхи и Рухидил Гурбанлы заняли 7-е место в финале соревнований.

В конце прошлой недели также состоялись соревнования Гран-при по художественной гимнастике в российской столице - городе Москве.

В этих соревнованиях страну представила член сборной команды Азербайджана по художественной гимнастике Зохра Агамирова. Получив от судей 53.000 баллов, Зохра остановилась на 22-ой позиции.

Напомним, что представительница Азербайджана Дарья Фаршбафшахрияри впервые в истории гимнастики Азербайджана получила лицензию на Юношеские Олимпийские во время квалификационных соревнований, прошедших 15 февраля в Москве.

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