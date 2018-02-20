В Азербайджане предусматривается списание долгов в размере 155 млн манатов

20 февраля 2018 20:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Регулирование долгов по обязательным государственным социальным страховым сборам направлено на поддержку развития предпринимательства и стимулирование сферы социального страхования.

Об этом во вторник сказал Trend заведующий отделом по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Эльман Бабаев.

Бабаев отметил, что цель законопроекта «О регулировании долгов в сфере обязательного государственного социального страхования» - не только поддержка мер по развитию предпринимательства, устойчивому улучшению бизнес- и инвестиционной среды, но и стимулирование благоприятной среды для страхования физических лиц, занимающихся юридической и предпринимательской деятельностью.

По его словам, проект предусматривает списание в полном объеме долгов, образовавшихся в системе учета Госфонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана с первого января 2006 года и не выплаченных до первого апреля 2018 года. При анализе долгов становится ясно, что за последние 12 лет не все страхователи, у которых были долги, пытались выплатить их или же не имели на то возможность.

«Даже посредством решений суда не удалось достичь ожидаемой цели в достаточной мере», - сказал Бабаев.

Завотделом отметил, что, согласно данным, до первого января 2018 года было выплачено 50 процентов, или 99,3 миллиона манатов из задолженности по обязательным государственным страховым сборам в размере 199,6 миллиона манатов, накопившимся с первого января 2006 года. Таким образом, сумма долгов по обязательным государственным страховым сборам, не выплаченных страхователями в течение 12 лет, составляет 100,2 миллиона манатов.

«В законопроекте также нашло отражение регулирование долгов, накопившихся с первого января 2015 года по первое апреля 2018 года в результате финансовых санкций (начисленные пеня), применяемых за нарушение правил обязательного государственного страхования. Сумма долгов страхователей, согласно данным, с первого января 2015 года по первое апреля 2018 года составляет 26,7 миллиона манатов», - отметил заведующий отделом.

Бабаев сказал, что в целом предусматривается списание долгов в размере 155,3 миллиона манатов, накопившихся в результате финансовых санкций (начисленные пеня), применяемых за нарушение правил обязательных государственных социальных сборов и обязательного государственного страхования, а также урегулирование части долгов в размере 26,7 миллиона манатов.

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