В Азербайджане задержан 21 мигрант

20 февраля 2018 20:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане задержаны граждане Пакистана, Бангладеш и Индии, говорится во вторник в сообщении Государственной миграционной службы.

В ходе очередных мероприятий, проведенных 16-19 февраля, было установлено, что задержанные 11 граждан Пакистана, шесть граждан Бангладеш и четыре гражданина Индии, прибывшие в Азербайджан с целью заняться предпринимательской деятельностью и получившие соответствующее разрешение на проживание от Государственной миграционной службы, данной деятельностью не занимались.

В настоящее время проводятся меры по их выдворению из Азербайджана.

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