В Тертерском районе Азербайджана обезврежена противотанковая мина (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В селе Гапанлы Тертерского района Азербайджана обнаружена одна мина, сообщили в среду Trend в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

Сообщается, что в агентство поступила информация о том, что на территории вышеупомянутого села найдена мина. Специальная мобильная группа агентства незамедлительно прибыла на место обнаружения.

Был проведен осмотр посевной площади, в результате неотложных оперативных розыскных мероприятий была обнаружена одна противотанковая мина TM-62M и перенесена на соответствующую территорию агентства для обезвреживания.

Также был проведен осмотр прилегающей территории площадью 100 квадратных метров. Других опасных предметов и устройств обнаружено не было.

В общей сложности с 1 по 21 февраля специалистами агентства был произведен осмотр в Агдамском, Агстафинском, Тертерском, Газахском и Лянкяранском районах, в Баку и Сумгайыте пяти домов и приусадебных участков, трех посевных площадей, одного частного дома, пяти пастбищ, водоканалов и участков вблизи сельских кладбищ, территорий бытовых отходов, административных участков РУП, территорий бетонного завода и рынков, в результате чего обнаружены и обезврежены 684 неразорвавшихся боеприпаса, обнаружена одна противотанковая мина, проверена территория площадью 23 315 квадратных метров.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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