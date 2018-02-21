AccessBank провёл "открытый урок" в UNEC (ФОТО)

21 февраля 2018 19:48 (UTC+04:00)

AccessBank провёл "открытый урок" в UNEC. "Открытый урок", на котором участвовали руководитель общественного объединения "Поддержка экономических инициатив" Самир Алиев, главный экономист представительства Азиатского банка развития в Азербайджане Наиль Велиев и руководитель по маркетингу и коммуникациям PwC Azerbaijan Айсель Сулейманова, вызвал большой интерес. На мероприятии добровольно участвовали около 80 студентов факультета "Финансов и бухгалтерии" UNEC.

Открывшая мероприятие с вступительным словом директор Департамента маркетинга/корпоративного банкинга AccessBank Гюнай Джалилова заявила, что это первый "открытый урок", проведённый в текущем году, и в ближайшее время планируется проведение ещё нескольких аналогичных уроков в других вузах: "AccessBank уделяет большое внимание политике корпоративно-социальной ответственности. Одним из наших основных принципов является стать полезным для общества. С этой точки зрения мы планируем проведение подобных мероприятий в регулярном порядке".

Затрагивая тему расширения сотрудничества между AccessBank и UNEC, директор департамента отметила, что в ближайшем будущем в банке будут организованы практические тренинги для студентов.

Затем Самир Алиев провёл презентацию на тему "Национальная валюта и макроэкономическая стабильность". Презентация, проведённая в интерактивном порядке, вызвала большой интерес у участников.

Затем для студентов была проведена сессия вопросов и ответов. Во время сессии Самир Алиев, Наиль Велиев, Гюнай Джалилова и Айсель Сулейманова ответили на интересующие студентов вопросы.

Затем спикеры в коллегиальном порядке наградили 7 студентов, активно участвовавших на мероприятии, платёжной картой myCard с балансом на определённую сумму. Наряду с этим, каждый студент, участвовавший на мероприятии, получил подарок от банка.

Наиль Велиев и Айсель Сулейманова, выступившие на церемонии награждения, рекомендовали студентам активно участвовать на подобных мероприятиях. Они отметили важность инвестирования в человеческий капитал, и высоко оценили проекты, реализуемые AccessBank-ом в этом направлении.

В свою очередь Самир Алиев посоветовал студентам не довольствоваться университетскими программами, и регулярно следить за процессами, происходящими в мировой экономике. Он добавил, что проведение регулярных встреч в различной форме между учебными заведениями и предпринимателями - весьма положительный процесс, так как наряду с укреплением связей, подобные встречи также вносят вклад во взаимный обмен опытом.

В завершении мероприятия Гюнай Джалилова выразила довольство проведением интересного и полезного "открытого урока": "Как я отметила в начале мероприятия, основной нашей целью является быть полезными обществу. Впереди нас ждут ещё много встреч, и знайте, что двери AccessBank всегда открыты для вас".

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Azernews Newspaper
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