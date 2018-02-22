Образовательные кредиты в Азербайджане будут покрывать минимальные нужды студентов

22 февраля 2018 20:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Разрабатываемый законопроект «Об образовательных кредитах» в первую очередь будет охватывать минимальные потребности нуждающихся студентов – он будет охватывать вопрос предоставления образовательных кредитов для оплаты обучения, аренды жилья, общежития, покрытия расходов на приобретение минимально необходимого количества книг.

Об этом в четверг сказал Trend председатель комитета по образованию и науке Милли Меджлиса (парламента), вице-президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли.

По его словам, после того, как студенты, получавшие образовательные кредиты, завершат учебы, предусматривается возвращение определенного процента этих средств.

Председатель комитета считает, что данный законопроект будет способствовать устранению некоторых проблем студентов.

«Уже долгое время вопрос образовательных кредитов находится на повестке дня общества. В связи с этим в парламенте были выдвинуты определенные предложения. Комитет планирует изучить мировой опыт и с учетом реалий страны в перспективе планируется подготовить законопроект «Об образовательных кредитах», - сказал Габиббейли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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