В БГУ почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялось мероприятие, приуроченное к 26-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Выступивший на мероприятии ректор БГУ, академик Абель Магеррамов рассказал о жестокой трагедии ХХ века, зверствах Ходжалинского акта геноцида. Он отметил, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при помощи 366-го мотострелкового полка СССР полностью уничтожили город Ходжалы. Во время кровавой трагедии были зверски убиты 613 граждан республики.

По словам академика Абеля Магеррамова, только после прихода к власти общенационального лидера Гейдара Алиева мир узнал всю правду о Ходжалинском геноциде и других преступлениях армянских националистов, была дана политико-правовая оценка Ходжалинской трагедии. Ныне политика общенационального лидера Гейдара Алиева по признанию Ходжалинского акта геноцида продолжается Президентом Ильхамом Алиевым, Фондом Гейдара Алиева, в том числе его вице-президентом Лейлой Алиевой в рамках компании «Справедливость к Ходжалы!», - отметил ректор БГУ.

Академик Абель Магеррамов подчеркнул динамичное развитие нашей страны, выразил уверенность, что оккупированные армянами азербайджанские земли в скором времени будут освобождены.

Затем на мероприятии выступил заведующий кафедрой БГУ, директор Института истории, академик Ягуб Махмудов, который ссылаясь на исторические факты и документы, поделился своими мыслями об этом акте геноциде. По словам историка, это злодеяние стало очередным проявлением целенаправленной политики геноцида и экспансии против азербайджанцев, проводимой в последние 200 лет армянами.

На мероприятие был продемонстрирован документальный фильм «Преступление без наказания», подготовленный БГУ и ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание», второкурсница Тюркан Ахмедова прочла тематические стихи.

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