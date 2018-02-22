Замминистра обороны Азербайджана встретился с Владимиром Путиным

БАКУ /Trend/ - Сегодня Президент России Владимир Путин встретился с главами и заместителями оборонных ведомств Азербайджана, Армении, Венесуэлы, Казахстана, Катара, Монголии, Сербии, Узбекистана, Белоруссии и Кыргызстана, приглашёнными на торжественный вечер по случаю Дня защитника Отечества в Государственном Кремлёвском дворце в Москве. Об этом в четверг сообщает сайт главы РФ.

«У вас как у людей в погонах особое отношение к оружию, к армии, ко всей силовой составляющей государства. Вы как никто другой понимаете, насколько бережно нужно к этому относиться и как высоко ценится доверие в такой чувствительной области, как военное дело.

Тех из вас, для кого 23 февраля является исторической датой, связанной с развитием вооруженных сил, я поздравляю вдвойне. Всем вам, вашим сослуживцам, вашим народам хочу пожелать всего самого доброго. А вам хочу пожелать успехов в обеспечении безопасности ваших государств», - отметил Путин.

Президент России выразил надежду, что у гостей будет время познакомиться и с работой Министерства обороны России, с Москвой. «Министру есть что рассказать: у нас создан Национальный центр обороны страны – достаточно высокотехнологичная, удобная структура для управления Вооруженными силами, да и вообще государством в особых условиях. Надеюсь, этот опыт тоже может быть использован и в ваших армиях», - добавил Путин.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.