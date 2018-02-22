Лейла Алиева присутствовала на премьере спектакля «Когда цветет миндаль», посвященного годовщине Ходжалинской трагедии (ФОТО)

22 февраля 2018 23:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Академическом национальном драматическом театре в четверг состоялась премьера спектакля «Когда цветет миндаль», посвященного 26-й годовщине Ходжалинской трагедии.

На мероприятии присутствовали заведующий отделом Администрации Президента по вопросам молодежной политики и спорта Юсуф Мамедалиев, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, инициатор международной кампании «Справедливость к Ходжалы!» Лейла Алиева, представители посольств зарубежных стран в Азербайджане, молодежных организаций.

Перед спектаклем была представлена информация о Ходжалинском геноциде, а также оккупированных Арменией землях Азербайджана. Было отмечено, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования совершили геноцид против мирного населения Ходжалы. Во время этой кровавой расправы были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1275 человек взяты в заложники, о судьбе 150 человек до сих пор ничего не известно. Во время трагедии 487 жителей Ходжалы, в том числе 76 несовершеннолетних лиц, стали инвалидами, 26 детей потеряли обоих родителей.

Затем состоялась премьера спектакля.

Спектакль «Когда цветет миндаль» подготовлен в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы!» при организационной поддержке Фонда молодежи при Президенте Азербайджанской Республики. Спектакль поставлен на основе воспоминаний жителей, изгнанных из Ходжалы. Жившие беззаботной жизнью ходжалинцы в одну ночь были зверски убиты, подверглись настоящему геноциду со стороны вооруженных армян.

Спектакль был поставлен на сцене Академического национального драматического театра труппой Театра юного зрителя. В спектакле «Когда цветет миндаль» наряду с актерским составом Театра юного зрителя в массовых сценах заняты также студенты Азербайджанского государственного экономического университета.

Спектакль неслучайно называется «Когда цветет миндаль». Ведь миндаль начинает цвести первым. Цветок миндаля, отраженный в лого кампании «Справедливость к Ходжалы!», вселяет надежду на обеспечение справедливости в отношении геноцида, совершенного армянами в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в Ходжалы – одном из древних населенных пунктов Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, на то, что подобные жестокие деяния больше не повторятся.

В спектакле, поставленном режиссером Гюльнар Гаджиевой, в главных ролях заняты актеры Керем Хадызаде, Земфира Абдулсамед, Мирзага Мирзоев, Эльнур Керимов, Ася Атакишиева, Гюшвер Шарифова, Мехрибан Гусейнова, Зульфия Алгусейнова, Эльшан Шихалиев и Манаф Дадашев.

По окончании спектакля вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с актерами и коротко побеседовала с ними.

В заключение была сделана фотография на память.

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