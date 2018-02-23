На одной из улиц Баку ограничивается движение транспорта

БАКУ /Trend/ - В связи с проведением ремонтных работ на улице Асада Ахмедова в Ясамальском районе Баку движение автотранспортных средств частично и поэтапно будет ограничиваться, говорится в пятницу в сообщении Госагентства автомобильных дорог Азербайджана.

Частичные ограничения будут оставаться в силе до завершения ремонтных работ.

Водителям рекомендуется использовать альтернативные маршруты в соответствии с их направлением движения.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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