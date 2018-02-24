Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла

24 февраля 2018 12:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана в субботу.

Ночью и утром местами ожидается слабый туман, морось, ветер южный.

Температура воздуха на Абшероне ночью 4-6 градусов, днем 8-11, в Баку ночью 4-6 градусов, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем - 60-65 процентов.

В районах Азербайджана завтра будет преимущественно без осадков, в отдельных местах туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью 2-7 градусов, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью - от трех градусов мороза до двух градусов тепла, днем - 4-9 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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