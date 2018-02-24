Повышение пособий в Азербайджане коснется более полумиллиона человек

24 февраля 2018 14:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Распоряжения Президента Азербайджана «О повышении суммы социальных пособий», «О повышении размера пособия женщинам, имеющим более пяти детей» и «О повышении пособия находящимся в частично оплачиваемом социальном отпуске по уходу за ребенком» от 23 февраля 2018 года затронут около 560 тысяч человек, говорится в сообщении минтруда и социальной защиты населения, распространенном в субботу.

Это очередной шаг по усилению системы соцобеспечения, государственной заботы о социально уязвимых группах населения.

В сообщении говорится, что с 1 марта 2018 года на десять процентов будет повышена сумма ежемесячных социальных пособий, назначенных лицам по возрасту, по болезни, по инвалидности в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, в связи с событиями 20 Января 1990 года, с заболеванием во время воинской службы, с трудовой травмой и профессиональным заболеванием, с пребыванием в зоне военных операций, выполнением задач воинской службы, в связи с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС, воинской службой на Чернобыльской АЭС, лицам, получающим социальное пособие за потерю кормильца, детям в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам войны, детям в возрасте до одного года в малообеспеченных семьях (получающих адресную социальную помощь), инвалидам войны и приравненным к ним лицам, семьям шехидов и детям военнослужащих срочной воинской службы, а также лицам, относящимся к другим категориям, предусмотренным законодательством.

С первого марта в среднем на десять процентов будут увеличены единовременные пособия при рождении ребенка, для ежегодного лечения лиц, пострадавших в результате радиационной аварии, на похороны, сообщили в ведомстве.

Распоряжение «О повышении размера пособия женщинам, имеющим более пяти детей», служит усилению социальной защиты многодетных женщин и повышению государственной заботы о них.

Согласно распоряжению, пособие, назначенное этим женщинам за каждого ребенка, а также сумма пособия, выдаваемого по уходу за ребенком согласно распоряжению «О повышении пособия находящимся в частично оплачиваемом социальном отпуске по уходу за ребенком», со следующего месяца будет увеличено на десять процентов.

Согласно закону «О социальном страховании», пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в связи с рождением ребенка и на похороны выплачиваются страхователям за счет средств обязательного государственного соцстрахования, остальные социальные пособия - за счет средств госбюджета.

Для выплаты соответствующих надбавок к указанным социальным пособиям до конца года из госбюджета будет выделено примерно 23,2 миллиона манатов, а из бюджета Госфонда соцзащиты при минтруда и социальной защиты населения – до 1,7 миллиона манатов дополнительных средств.

В министерстве напомнили, что указами и распоряжениями, подписанными Президентом Азербайджана в последние дни, с первого марта будут повышены президентские пенсии ветеранам войны и семьям шехидов, лицам, которым присвоено звание Национального героя Азербайджана, инвалидам первой группы, лицам некоторых категорий, участвовавшим в Великой Отечественной войне, инвалидам 20 Января, семьям погибших военнослужащих при выполнении интернационального долга в составе советских войск в Афганистане, а также президентские стипендии за почетные и персональные звания.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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