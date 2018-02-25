Обнародован прогноз погоды на первый день недели

25 февраля 2018 13:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность, в основном без осадков, говорится в воскресенье в сообщении Национального департамента гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха ночью составит 4-6, днем - 7-10 градусов тепла.

В некоторых районах страны ожидается дождь, в горах – снег. Местами туман, ветер западный.

Температура воздуха ночью - 2-7, днем - 8-13 градусов тепла , в горах ночью - 2-7 градусов мороза, днем - 4-15 градусов тепла.

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Azernews Newspaper
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