Завтра в Баку будет ветрено, местами слабый туман

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове во вторник переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Утром местами будет слабый туман. Ночью и утром временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном во вторник.

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью 4-6, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба, относительна влажность ночью 75-85, днем 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана временами будет дождливо, в горных районах ожидается снег, днем осадки постепенно прекратятся. Временами будет туман. Умеренный восточный ветер.

Ночью 0-5, днем 7-12 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 2-7 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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