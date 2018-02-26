В Азербайджане предложено оказывать бесплатную юридическую помощь семьям из Ходжалы

26 февраля 2018 18:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президиум Коллегии адвокатов Азербайджана предложил оказывать безвозмездную юридическую помощь семьям из Ходжалы.

В понедельник в президиуме Коллегии адвокатов состоялось мероприятие, посвященное 26-й годовщине Ходжалинского геноцида.

На мероприятии председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров подробно рассказал о событиях, произошедших 26 февраля 1992 года в Ходжалы, а также отметил, что важно постоянно информировать международное сообщество о совершенном геноциде.

На мероприятии был показан короткометражный фильм о Ходжалинской трагедии, память жертв геноцида почтили минутой молчания.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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