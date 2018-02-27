В Grand Hospital незаконно трудились 90 человек

БАКУ /Trend/ - В январе министерством по налогам Азербайджана были проведены проверки на четырех предприятиях (Grand Hospital, два магазина, стоматологическая клиника "İmplant Art") Баку и Шамахинского района, направленные на борьбу с неофициальной занятостью, и был выявлен ряд нарушений закона, говорится во вторник в сообщении секретариата Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений.

Эти предприятия были оштрафованы на 99 тысяч манатов.

В названных учреждениях было выявлено привлечение работодателем 99 работников по найму до вступления в силу трудового соглашения. Из этого числа 93 работника приходятся на предприятия, действующие в Баку, включая 90 человек в Grand Hospital, шесть человек работали в продуктовом магазине.

Из 99 человек, работавших без трудового соглашения, 92 занимались оказанием услуг здравоохранения, семеро работали в сфере обслуживания (магазины).

В течение января Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана было проведено шесть мониторингов шести строительных объектов в Баку.

Во время мониторингов на строительных объектах было выявлено 70 человек, работающих без трудового соглашения. Перед контрольными мероприятиями количество заключенных трудовых соглашений на предприятиях составляло 791. После проверки количество соглашений выросло и составило 975.

Число оформленных трудовых соглашений в Азербайджане в январе текущего года составило 64 140, число прекращенных соглашений - 50 475, число заключенных договор увеличилось на13 665.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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