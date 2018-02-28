На безналичную оплату проезда будет переведено более 700 транспортных средств - Бактрансагентство

28 февраля 2018 15:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) в этом году планирует перевести на карточную систему оплаты проезда более 700 транспортных средств. Об этом в среду сказал советник директора БТА Мубариз Аббасов.

Безналичная система оплаты обеспечивает прозрачность в транспортном секторе, добавил он.

Государством планируется поставка еще 300-350 транспортных средств, сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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