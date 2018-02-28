В Азербайджане осадки активизировали оползни

28 февраля 2018 20:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В последние несколько дней активизировался оползневый процесс в зоне обвала, оползня и проседания в поселке Нубар Абшеронского района, а также на участке в поселке Масазыр.

Об этом в среду сказал Trend начальник группы экспедиции геологического планирования Национальной службы геологоразведки министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Рафиг Гасанов.

По его словам, активизация оползней вызвана выпавшими за последние дни осадками.

Специалист отметил, что оползневые процессы также активизировались на отдельных участках в поселке Зых Сураханского района Баку.

"В результате активизации появились трещины. Установленные на участке маяки также показывают, что в динамике процесса есть активизация", - сказал Гасанов.

Гасанов отметил, что в поселке Гарачухур Сураханского района на территории, где проходят линии тектонического разлома, некоторое время назад произошел оползень, а также есть его последствия.

"Данная территория в настоящий момент находится под нашим наблюдением. Но в последние дни мы не наблюдали серьезной активности", - добавил специалист.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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