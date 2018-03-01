Завтра в Баку возможны осадки

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, местами прогнозируется дождь, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в четверг.

Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5 градусов, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 767 мм ртутного столба, относительная влажность 75-85 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных районах снег, в отдельных местах интенсивный. Прогнозируется, что начиная с западных районов дождь постепенно прекратится. В отдельных местах будет туман, ветер западный, местами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-7 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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