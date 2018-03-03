Дошкольные учреждения в Азербайджане будут обеспечены "кнопкой тревоги"

БАКУ /Trend/ - Каждое дошкольное учреждение в Азербайджане будет обеспечено двумя сторожами и "кнопкой тревоги", полученной на основе договора с Главным управлением охраны МВД страны.

Об это говорится в решении кабмина страны, утвержденного премьер-министром страны Артуром Расизаде.

Министерству финансов страны поручено с 2019 года для обеспечения дошкольный учреждений "конпками тревоги" по согласованию с Главным управлением охраны Министерства внутренних дел Азербайджана предусмотреть в госбюджете страны необходимые для этого средства.

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