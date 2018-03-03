О многовековых традициях толерантности Азербайджана заговорили и в США

БАКУ /Trend/ - Культурный центр Азербайджана в Хьюстоне оказал финансовую помощь для восстановления крупнейшего религиозного храма еврейской общины - синагоги, которая сильно пострадала в прошлом году в результате урагана "Харви", сообщает Азербайджано-израильская международная ассоциация (AZIZ).

"Это стало очередной акцией, демонстрирующей многовековые традиции толерантности Азербайджана, а также нерушимую дружбу и взаимопомощь евреев и азербайджанцев, теперь вышедшую за пределы Азербайджана", - говорится в сообщении.

Как передает JewishWebsight, выразив благодарность в ходе мероприятия в Хьюстоне за финансовую помощь, раввин Давид Розен похвалил богатые традиции мультикультурализма Азербайджана, в котором нет места антисемитизму, и поблагодарил страну за то, что она является близким партнером США и Израиля. Советник посольства Азербайджана в США Вугар Гурбанов отметил, что еврейская община является неотъемлемой частью азербайджанского общества и что обе страны поддерживают друг друга в трудные и хорошие времена.

Генеральный директор AZIZ Лев Спивак рассказал о принципах толерантности и мультикультурализма в Азербайджане и усилиях, направленных на укрепление израильско-азербайджанской дружбы.

Как сообщает AzIzNews, 26 февраля в Хьюстонском государственном университете также прошла презентация англоязычной версии книги «Черные подснежники» Ефима Абрамова и Лейлы Бегим, приуроченная к вечеру памяти жертв Ходжалинской трагедии. Вечер был организован культурным центром Азербайджана в Хьюстоне совместно с AZIZ в рамках проекта "Справедливость для Ходжалы".

Лев Спивак рассказал о многовековой дружбе между азербайджанским и еврейским народами. "Еврейский народ знает, что такое боль утрат, знает, что такое геноцид. И в эти скорбные дни мы солидарны с народом Азербайджана", - сказал он.

Советник посольства Азербайджана в США Вугар Гурбанов в своём выступлении подробно остановился на причинах нагорно-карабахского конфликта, рассказал о страшной ночи в Ходжалы. Это была резня, хладнокровное убийство ни в чем не повинных мирных жителей – женщин, стариков и детей, сказал он.

Поэтесса и драматург Лейла Бегим в свою очередь рассказала гостям об истории создания повести, переведённой уже на три языка и изданной в нескольких странах. Она отметила, что повесть тронула сердца тысяч читателей разных национальностей. Человеческая боль, о которой в ней рассказано, стала общей для всех, и она понятна всем. Это ещё раз доказывает то, что только литература и искусство, взаимопонимание и терпимость способны по-настоящему сблизить народы.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го советского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно.