О многовековых традициях толерантности Азербайджана заговорили и в США

3 марта 2018 15:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Культурный центр Азербайджана в Хьюстоне оказал финансовую помощь для восстановления крупнейшего религиозного храма еврейской общины - синагоги, которая сильно пострадала в прошлом году в результате урагана "Харви", сообщает Азербайджано-израильская международная ассоциация (AZIZ).

"Это стало очередной акцией, демонстрирующей многовековые традиции толерантности Азербайджана, а также нерушимую дружбу и взаимопомощь евреев и азербайджанцев, теперь вышедшую за пределы Азербайджана", - говорится в сообщении.

Как передает JewishWebsight, выразив благодарность в ходе мероприятия в Хьюстоне за финансовую помощь, раввин Давид Розен похвалил богатые традиции мультикультурализма Азербайджана, в котором нет места антисемитизму, и поблагодарил страну за то, что она является близким партнером США и Израиля. Советник посольства Азербайджана в США Вугар Гурбанов отметил, что еврейская община является неотъемлемой частью азербайджанского общества и что обе страны поддерживают друг друга в трудные и хорошие времена.

Генеральный директор AZIZ Лев Спивак рассказал о принципах толерантности и мультикультурализма в Азербайджане и усилиях, направленных на укрепление израильско-азербайджанской дружбы.

Как сообщает AzIzNews, 26 февраля в Хьюстонском государственном университете также прошла презентация англоязычной версии книги «Черные подснежники» Ефима Абрамова и Лейлы Бегим, приуроченная к вечеру памяти жертв Ходжалинской трагедии. Вечер был организован культурным центром Азербайджана в Хьюстоне совместно с AZIZ в рамках проекта "Справедливость для Ходжалы".

Лев Спивак рассказал о многовековой дружбе между азербайджанским и еврейским народами. "Еврейский народ знает, что такое боль утрат, знает, что такое геноцид. И в эти скорбные дни мы солидарны с народом Азербайджана", - сказал он.

Советник посольства Азербайджана в США Вугар Гурбанов в своём выступлении подробно остановился на причинах нагорно-карабахского конфликта, рассказал о страшной ночи в Ходжалы. Это была резня, хладнокровное убийство ни в чем не повинных мирных жителей – женщин, стариков и детей, сказал он.

Поэтесса и драматург Лейла Бегим в свою очередь рассказала гостям об истории создания повести, переведённой уже на три языка и изданной в нескольких странах. Она отметила, что повесть тронула сердца тысяч читателей разных национальностей. Человеческая боль, о которой в ней рассказано, стала общей для всех, и она понятна всем. Это ещё раз доказывает то, что только литература и искусство, взаимопонимание и терпимость способны по-настоящему сблизить народы.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го советского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Израиле в роще «Ходжалы 613» прошло памятное мероприятие (ФОТО)
Политика 24 февраля 17:36
В Праге состоялась презентация книги о Ходжалинском геноциде (ФОТО)
Культура 16 февраля 17:21
В Кирьят-Гате открылось новое отделение международной ассоциации Израиль-Азербайджан (ФОТО)
Общество 15 февраля 20:41
В Израиле почтили память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Общество 20 января 13:16
Азербайджанская делегация посетила Израиль (ФОТО)
Общество 3 января 12:48
В Израиле отметили 25-летие установления дипотношений с Азербайджаном (ФОТО)
Общество 28 марта 2017 17:00
В Израиле отметили день независимости Азербайджана (ФОТО)
Общество 14 октября 2016 13:17
Обращение псевдоеврейской общины Армении к Папе Римскому - очередная провокация Еревана - АзИз
Политика 30 сентября 2016 17:49
Необходимо предотвратить любые попытки Армении переписать историю - Шауль Симан-Тов
Политика 11 июля 2016 15:46
В Израиле отметили День национально спасения Азербайджана
Израиль 17 июня 2016 12:41
Международная ассоциация Израиль-Азербайджан отметила национальные праздники (ФОТО)
Общество 26 мая 2016 15:06
Израильская делегация посетит Азербайджан
Общество 7 июля 2015 10:37
Ветеранские организации Израиля: Армянский фашизм не пройдет!
Общество 7 мая 2015 18:37
В Акко состоялось мероприятие «Помним солдата!» (ФОТО)
Общество 11 февраля 2015 10:17
Новый Азербайджанский культурный центр в Израиле (ФОТО)
Общество 7 января 2015 13:30
В Израиле проходит фотовыставка о Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 12 апреля 2013 09:52
В Тегеране создается Азербайджанский культурный центр
Общество 21 декабря 2012 14:22