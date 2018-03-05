Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия спортивной площадки (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - По случаю 5 марта – Дня физической культуры и спорта по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой на новом бульваре Приморского национального парка состоялось открытие спортивной площадки на открытом воздухе.

В церемонии открытия приняла участие Лейла Алиева.

Лейла Алиева и заместитель генерального секретаря Национального Олимпийского Комитета Азер Алиев разрезали ленту в знак открытия спортивной площадки.

Затем Лейла Алиева и участники церемонии ознакомились с условиями, созданными на спортивной площадке.

Спортивная площадка является первой площадкой, построенной в рамках проекта «Street Workout» (уличная тренировка), реализуемого Общественным объединением IDEA совместно с Молодежным движением ДЖАВАН. Учитывая специальные стандарты «Street Workout», на этой площадке созданы все условия для того, чтобы спортсмены и лица с ограниченными физическими возможностями могли удобно тренироваться.

В церемонии открытия приняли участие заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Юсуф Мамедалиев, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, вице-президент Национального Олимпийского Комитета Чингиз Гусейнзаде, представители спортивной общественности. Олимпийские чемпионы Азербайджана, чемпионы мира и Европы, представители городской общественности высоко оценили эту инициативу, от имени всех любителей спорта выразили признательность Лейле Алиевой.

Основная цель проекта - поощряя здоровый образ жизни, оказывать поддержку проводимой в нашей стране спортивной политике. В целом, духовное и физическое здоровье молодежи, а также охрана окружающей среды и поощрение устойчивого развития являются одними из приоритетных направлений деятельности Общественного объединения IDEA.

Эта спортивная площадка, которой жители и гости нашего города будут пользоваться в Приморском парке, являющемся жемчужиной нашей столицы, внесет важный вклад в повышение массовости в стране «Street Workout», который постепенно становится все более популярным в мире и стремительно развивается.

В будущем предусматривается создать соответствующие спортивные площадки и в других уголках нашей страны.

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