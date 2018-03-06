Обнародованы мероприятия, которые пройдут в Баку в связи с праздником Новруз (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Министерство культуры и туризма Азербайджана обнародовало мероприятия, которые будут проведены в Баку в связи с праздником Новруз, говорится в сообщении ведомства, распространенном во вторник.

19 марта в Ичеришехер и на территории Бакинского бульвара пройдет всенародное празднество, посвященное Международному дню Новруз.

В празднестве примут участие силачи, артисты пантомимы, музыканты, канатоходцы, фокусники, артисты детских театров, художественные и исторические персонажи, народные и легендарные герои разных стран. А главными героями праздника будут Кечал и Коса, которые подарят настоящее праздничное настроение всем, кто примет участие в празднестве.

В праздничном фестивале, который пройдет 20-26 марта на территории Государственного архитектурно-исторического заповедника Ичеришехер, наряду с Азербайджаном примут участие и представители стран, отмечающих этот праздник.

В рамках фестиваля на площади перед Парными крепостными воротами будет организован "Maydan Bazarı" с участием местных и зарубежных представителей. Здесь будут представлены видеофильмы о культуре стран, продукция народного прикладного искусства, сувениры, открытки, брошюры, образцы национальной кухни.

В рамках новрузовского фестиваля, который пройдет 20-21 марта на территории Государственного историко-этнографического заповедника «Гала», будут организованы концертные программы для детей и взрослых и новрузовские развлечение с различными играми.

В рамках новрузовского фестиваля, который пройдет на Площади фонтанов 20-26 марта, в течение недели будут организовываться концерты с участием более 40 коллективов из различных регионов Азербайджана.

Мастера покажут свои ручные работы, будет возможность попробовать и образцы национальной кухни. Также выступят силачи, акробаты и фокусники.

Напомним, что 24 февраля 2010 года Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию "Международный день Новруз", согласно которой Генассамблея ООН признает 21 марта Международным днем Новруз.

Цель в том, чтобы страны и народы всего мира, опираясь на историю и обряды этого праздника, стремились жить в гармонии с миром природы и укреплять мир на планете и добрую волю.

Каждый год 20-21 марта в Азербайджане отмечается праздник Новруз.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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