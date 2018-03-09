В Азербайджане названы основные недостатки в сфере строительства

9 марта 2018 05:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проведены проверки по фактам нарушения градостроительного и строительного законодательства, по итогам которых составлены и представлены местным органам исполнительной власти обязательные к исполнению «Инструкции» по 193 объектам строительства, включая 83 объекта, расположенные в Баку.

Об этом говорится в отчете Кабинета министров о деятельности за 2017 год, сообщает в пятницу Trend.

В ходе разбирательств установлено, что наиболее распространенными недостатками являются нарушения при размещении объектов строительства требований детальных правил, связанных с зонированием территорий, видом и масштабом строительства, а также основных условий ведения строительства на прилегающих к населенным пунктам участках, то есть превышение предельных значений коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки, несоответствие градостроительным нормам территорий для парковочных мест, зон озеленения и отдыха, а также несоответствие объектов социального обслуживания запланированному приросту населения.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Абдулрахман Юсубов)

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