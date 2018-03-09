Обнародована программа VII съезда журналистов Азербайджана

9 марта 2018 00:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Десятого марта в Баку в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова пройдет VII съезд журналистов Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

Регистрация участников съезда начнется в 09.00 того же дня. Президиум приступит к работе в 10.00.

На съезде будут заслушаны и обсуждены доклады председателя Совета прессы и Контрольно-ревизионной комиссии, избран новый состав правления СП.

Кроме того, участники съезда рассмотрят предложение Оргкомитета о расширении членского состава Совета с 17 до 23 человек, а также связанный с этим вопрос о внесении изменений в Устав СП.

Для избрания правления Совета прессы составлен единый избирательный бюллетень, в который включены набравшие наибольшее число голосов организаций-членов 24 журналиста, 18 представителей общественности и девять представителей интернет-ресурсов.

В случае принятия участниками съезда изменений в Устав, на форуме будут выбраны 17 основных и шесть резервных членов СП.

Из 17 основных членов одиннадцать будут представлять журналистов, семь - общественность, пятеро – информационные интернет-ресурсы, из резервных членов двое будут представлять журналистов, двое – общественность и двое - интернет-ресурсы.

Если изменения в Устав не будут приняты, то правление будет сформировано в прежнем порядке.

Отметим, в работе съезда примет участие 241 делегат от 166 организаций-членов Совета прессы. Так как состав правления Совета выполняет функции Оргкомитета, члены данной структуры также будут представлены в качестве делегатов съезда.

Девятого марта в 10.30 участники съезда посетят Аллею почетного захоронения, где почтят память Великого лидера Гейдара Алиева и основоположника азербайджанской печати Гасан бека Зардаби.

(Текст: Абдулрахман Юсубов)

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