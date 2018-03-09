На одной из улиц Баку ограничивается движение транспорта

9 марта 2018 17:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня ночью в Баку будет ограничено движение автотранспорта на улице Тебриза, говорится в пятницу в сообщении Госагентства автомобильных дорог Азербайджана.

Ограничение связано с обновлением асфальтобетонного покрытия на участке от пересечения улицы Тебриза с улицей Алияра Алиева до пересечения с улицей Ага Нейматуллы.

Ограничение будет временным.

Госагентство приносит извинения за возможные неудобства в связи с ограничениями.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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