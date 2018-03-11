Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать в основном облачная погода, временами дождь, днем в некоторых местах полуострова осадки примут интенсивный характер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в воскресенье.

Северо-восточный ветер днем временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью 3-6, днем 7-9 градусов тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике в основном без осадков. Однако днем в некоторых местах временами пройдут дожди, ночью в горной местности ожидается выпадение снега. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 9-14 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, а также Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбаджарском и Дашкесан-Гядабейском районах утром и днем местами осадки, ожидается снег. Местами будет туман. Днем будет дуть местами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градуса тепла.

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах утром и днем в некоторых местах временами ожидаются осадки. Утром местами будет туман. Днем будет дуть местами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью 0-5, днем 2-7 градусов тепла.

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязаньском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах временами ожидаются осадки, в горной местности - снегопад, местами интенсивный. В некоторых местах будет туман. Днем будет дуть местами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла, в горах ночью 4-9, днем 0-4 градуса тепла.

В Центральном Аране: Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейляганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах в некоторых местах временами ожидается дождь, днем местами осадки примут интенсивный характер. Возможен туман. Днем будет дуть местами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью 1-6, днем 7-12 градусов тепла.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах временами ожидаются дожди, в горной местности - выпадение снега. Днем в некоторых местах есть вероятность интенсивных осадков. В горах туман. Днем будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью 4-6, днем 8-11 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 4-7 градусов тепла.

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