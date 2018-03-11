Минобразования и ГЭЦ распространили совместное сообщение в связи с ДТП в Евлахе

БАКУ /Trend/ - Министерство образования и Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана распространили совместное сообщение в связи с произошедшим в Евлахе ДТП с микроавтобусом, перевозившим учащихся для сдачи выпускных экзаменов.

Сегодня в 27 городах и районах республики проведен первый этап выпускных экзаменов (для 9-х классов) для выпускников общеобразовательных учреждений на уровне среднего образования, отмечается в поступившем в Trend в воскресенье сообщении.

Согласно информации, в микроавтобусе находились 15 учеников, заместитель директора и один сотрудник школы номер 1 поселка Аран Евлахского района.

"12 из пострадавших в результате происшествия с легкими ранениями доставлены в ЦКБ Евлахского района. После оказания первой медицинской помощи они выписаны домой. Еще пятеро пострадавших госпитализированы в ЦКБ города Мингячевир",- сказано в сообщении.

Отмечается, что состояние троих из учеников удовлетворительное, они продолжают лечение.

Для продолжения лечения одного ученика и сотрудника школы, получивших при ДТП черепно-мозговую травму, Минздравом командирована бригада врачей из Баку.

В настоящее время официальные представители Минобразования и ГЭЦ находятся в ЦКБ города Мингячевир, говорится в сообщении.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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