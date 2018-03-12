Шахрияр Мамедъяров лидирует в турнире претендентов по шахматам в Берлине

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится третий тур турнира претендентов по шахматам.

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров, участвующий в турнире, в третьем туре встретится с шахматистом из США Фабиано Каруаной. Во втором туре Шахрияр Мамедьяров сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном.

По итогам двух туров лидерство в турнирной таблице держат Мамедьяров, Крамник и Каруана (у всех - по 1,5 очка), на второй строчке находятся Аронян, Грищук и Дин Лижэнь (по одному очку), Карякин и Со набрали по 0,5 очка.

Турнир проходит в Берлине в здании выставочного центра "Кюльхаус". Призовой фонд турнира составляет €420 тысяч.

В Берлине участники сыграют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем - количество побед и коэффициент Зоннеборна- Бергера (равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью).

В случае, если все эти показатели будут равны, то 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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