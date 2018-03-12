В Азербайджане финансирование пенсий за март будет завершено до праздника Новруз

12 марта 2018 18:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Финансирование всех пенсий за март 2018 года будет завершено до праздника Новруз. Об этом в понедельник сообщил заведующий отделом по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Эльман Бабаев.

Заведующий отделом сказал, что в связи с праздником Новруз проводятся соответствующие работы в связи с выплатой пенсий за март до праздника Новруз, то есть, раньше предусмотренного графика.

С 13 марта начнется финансирование пенсий по городу Баку, в последующие дни - по другим территориям страны.

Требуемые средства будут переведены со счета центральной кассы Госфонда соцзащиты на счета местных органов до предусмотренного графика, и до праздника Новруз планируется завершить финансирование пенсий по всей стране.

Эльман Бабаев отметил, что за последний год доходы Госфонда соцзащиты выросли почти на семь процентов в сравнении с 2016 годом, в том числе, поступления по взносам обязательного государственного соцстрахования – на 8,72 процента. Рост поступлений продолжался и в текущем году.

Как результат этой динамики роста, а также поддержки минфина, была создана возможность для финансирования пенсий за март по всей стране до праздника Новруз.

«По состоянию на 1 января 2018 года, трудовые пенсии в стране получают 1 318 446 человек. Распоряжение Президента Азербайджана «Об индексации страховой части трудовых пенсий» от 9 февраля 2018 года предоставило возможность обеспечить очередное повышение пенсий с начала текущего года. Согласно распоряжению, с 1 января 2018 года трудовые пенсии были повышены в соответствии с темпами роста средних заработных плат за 2017 год, то есть, на 5,7 процента», - сказал Эльман Бабаев.

Напомним, что 20 - 26 марта в Азербайджане объявлены нерабочими днями.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов

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