В учебных заведениях Баку проходят мероприятия, посвященные геноциду азербайджанцев в 1918 г.

БАКУ /Trend/ - Управлением образования Баку подписан приказ «О проведении 100-летней годовщины геноцида азербайджанцев в 1918 году», сообщили во вторник в управлении.

Согласно плану мероприятий управления в связи с проведением 100-летней годовщины геноцида азербайджанцев в 1918 году, утвержденному соответствующим приказом, организуются лекции на различные темы, собрания, «круглые столы», специальный урок, занятия и конференции, проводятся вечера художественного чтения на тему «Геноцид азербайджанцев – незаживающая рана истории», специальные занятия, написание эссе и сочинений, выставки ручных работ, готовятся стенгазеты, бюллетени, фотостенды и уголки, рассказывающие о мартовском геноциде.

В учебных заведениях планируется демонстрация документальных и художественных фильмов, проведение флешмобов и литературно-художественных композиций, посвященных 100-летию геноцида азербайджанцев, а также размещение в интернет-ресурсах образовательных учреждений материалов о геноциде, освещение проводимых мероприятий в СМИ и на телеканалах.

Отметим, что с 1998 года 31 марта отмечается в Азербайджане на государственном уровне как День геноцида.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 января подписал распоряжение о подготовке и реализации плана мероприятий, посвященного столетию геноцида азербайджанцев в 1918 году.



(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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