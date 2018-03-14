В Азербайджане будут приняты меры в отношении лжеадвокатов

БАКУ /Trend/ - В ходе недавно проведенных исследований пришлось столкнуться со случаями незаконного использования многими физическими и юридическими лицами термина "адвокат", говорится в среду в сообщении Коллегии адвокатов Азербайджана.

Было отмечено, в частности, что в президиум Коллегии адвокатов поступают многочисленные жалобы в связи с такими случаями. Такие случаи не только мешают гражданам и другим лицам получать качественную юридическую помощь, но и отрицательно сказываются на репутации адвокатуры.

Для решения указанной проблемы, а также предотвращения незаконного использования термина "адвокат" президиум Коллегии адвокатов зарегистрировал ряд выражений, связанных с адвокатской деятельностью, в Центре патентов и товарных знаков.

Таким образом, термины "vəkil", "advokat", "advocate", "адвокат", "hüquq məsləhətxanası", "Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası", "Azerbaijan Bar Association", "Коллегия адвокатов Азербайджанской Республики" были запатентованы на Коллегию адвокатов.

Теперь использование данных терминов лицами, которые не являются адвокатами, будет считаться преступлением и приведет к административной ответственности. Статья 197 Уголовного кодекса, статьи 399 и 412 Кодекса об административных правонарушениях предусматривают ответственность за незаконное использование термина "адвокат" и товарных знаков.

Президиум Коллегии адвокатов сообщает, что с 1 апреля 2018 года начнется расследование случаев незаконного использования указанных выражений, также будут приняты все необходимые меры в соответствии с законом, если такие случаи будут выявлены.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.