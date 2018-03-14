В Азербайджане пройдет III Международный научный фестиваль

БАКУ /Trend/ - При организации Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) 9-30 октября пройдет III Международный научный фестиваль.

Решение об этом было принято на заседании Президиума НАНА в среду.

На заседании Президиума вице-президент Иса Габиббейли отметил, что НАНА будет руководить Союзом академий наук тюркского мира.

На заседании были приняты решения о проведении очередного заседания Союза в мае-июне этого года в Баку, а также о проведении международных научных конференций, посвященных 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР) и Автономных структур тюркского мира.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.