В Азербайджане пройдет III Международный научный фестиваль

14 марта 2018 17:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - При организации Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) 9-30 октября пройдет III Международный научный фестиваль.

Решение об этом было принято на заседании Президиума НАНА в среду.

На заседании Президиума вице-президент Иса Габиббейли отметил, что НАНА будет руководить Союзом академий наук тюркского мира.

На заседании были приняты решения о проведении очередного заседания Союза в мае-июне этого года в Баку, а также о проведении международных научных конференций, посвященных 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР) и Автономных структур тюркского мира.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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Azernews Newspaper
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