Повышена зарплата работников НАНА и научных учреждений и организаций, находящихся в ее подчинении

15 марта 2018 09:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Повышена зарплата работников Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), Нахчыванского и Гянджинского отделения НАНА, а также находящихся в их подчинении и финансируемых из государственного бюджета научных учреждений и организаций. Решение об этом было подписано премьер-министром Азербайджана Артуром Расизаде.

Согласно решению, новая зарплата определена следующим образом:

Единая тарифная таблица оплаты труда работников учреждений, финансируемых из государственного бюджета (за исключением научных учреждений, находящихся в подчинении Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), Нахчыванского и Гянджинского отделения НАНА)

Ставки оплаты труда

Месячная зарплата (манат) тарифа (должность)

1

143

2

146

3

149

4

152

5

155

6

161

7

167

8

174

9

182

10

190

11

198

12

206

13

216

14

231

15

251

16

294

17

396

18

535

19

825

Единая тарифная таблица оплаты труда работников научных учреждений и организаций, финансируемых из государственного бюджета и находящихся в подчинении Национальной академии наук Азербайджана, Нахчыванского и Гянджинского отделения НАНА

Ставки оплаты труда

Месячная зарплата (манат) тарифа (должность)

1

160

2

168

3

176

4

184

5

192

6

200

7

208

8

216

9

227

10

240

11

253

12

267

13

281

14

306

15

335

16

388

17

495

18

634

19

875

Это решение вступает в силу с первого марта 2018 года.

(Текст: Али Гасымов. Редактор: Хазар Ахундов)

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