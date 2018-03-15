Повышена зарплата работников НАНА и научных учреждений и организаций, находящихся в ее подчинении

БАКУ /Trend/ - Повышена зарплата работников Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), Нахчыванского и Гянджинского отделения НАНА, а также находящихся в их подчинении и финансируемых из государственного бюджета научных учреждений и организаций. Решение об этом было подписано премьер-министром Азербайджана Артуром Расизаде.

Согласно решению, новая зарплата определена следующим образом:

Единая тарифная таблица оплаты труда работников учреждений, финансируемых из государственного бюджета (за исключением научных учреждений, находящихся в подчинении Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), Нахчыванского и Гянджинского отделения НАНА)

Ставки оплаты труда Месячная зарплата (манат) тарифа (должность) 1 143 2 146 3 149 4 152 5 155 6 161 7 167 8 174 9 182 10 190 11 198 12 206 13 216 14 231 15 251 16 294 17 396 18 535 19 825

Единая тарифная таблица оплаты труда работников научных учреждений и организаций, финансируемых из государственного бюджета и находящихся в подчинении Национальной академии наук Азербайджана, Нахчыванского и Гянджинского отделения НАНА

Ставки оплаты труда Месячная зарплата (манат) тарифа (должность) 1 160 2 168 3 176 4 184 5 192 6 200 7 208 8 216 9 227 10 240 11 253 12 267 13 281 14 306 15 335 16 388 17 495 18 634 19 875

Это решение вступает в силу с первого марта 2018 года.

(Текст: Али Гасымов. Редактор: Хазар Ахундов)