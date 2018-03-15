Повышена зарплата работников НАНА и научных учреждений и организаций, находящихся в ее подчинении

БАКУ /Trend/ - Повышена зарплата работников Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), Нахчыванского и Гянджинского отделения НАНА, а также находящихся в их подчинении и финансируемых из государственного бюджета научных учреждений и организаций. Решение об этом было подписано премьер-министром Азербайджана Артуром Расизаде.
Согласно решению, новая зарплата определена следующим образом:
Единая тарифная таблица оплаты труда работников учреждений, финансируемых из государственного бюджета (за исключением научных учреждений, находящихся в подчинении Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), Нахчыванского и Гянджинского отделения НАНА)
|
Ставки оплаты труда
|
Месячная зарплата (манат) тарифа (должность)
|
1
|
143
|
2
|
146
|
3
|
149
|
4
|
152
|
5
|
155
|
6
|
161
|
7
|
167
|
8
|
174
|
9
|
182
|
10
|
190
|
11
|
198
|
12
|
206
|
13
|
216
|
14
|
231
|
15
|
251
|
16
|
294
|
17
|
396
|
18
|
535
|
19
|
825
Единая тарифная таблица оплаты труда работников научных учреждений и организаций, финансируемых из государственного бюджета и находящихся в подчинении Национальной академии наук Азербайджана, Нахчыванского и Гянджинского отделения НАНА
|
Ставки оплаты труда
|
Месячная зарплата (манат) тарифа (должность)
|
1
|
160
|
2
|
168
|
3
|
176
|
4
|
184
|
5
|
192
|
6
|
200
|
7
|
208
|
8
|
216
|
9
|
227
|
10
|
240
|
11
|
253
|
12
|
267
|
13
|
281
|
14
|
306
|
15
|
335
|
16
|
388
|
17
|
495
|
18
|
634
|
19
|
875
Это решение вступает в силу с первого марта 2018 года.
(Текст: Али Гасымов. Редактор: Хазар Ахундов)