ЗАО «Азербайджанские железные дороги» будет работать в усиленном режиме во время праздников

БАКУ /Trend/ - Коллектив Департамента пассажирских перевозок ЗАО «Азербайджанские железные дороги» в преддверии праздника Новруз будет работать в усиленном режиме, сообщили в четверг в ЗАО.

В связи с ростом пассажиропотока в преддверии праздника к пассажирским поездам внутренних рейсов присоединяются дополнительные вагоны в требуемом количестве.

ЗАО еще раз доводит до сведения пассажиров, что продажа билетов на пассажирские поезда осуществляется за десять дней вперед, а продажа билетов на дополнительный вагон - в день его присоединения к поезду.

Напомним, что в связи с праздником Новруз 20 - 26 марта в Азербайджане объявлены нерабочими днями.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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