Стартовал первый день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку (ФОТО)

15 марта 2018 12:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку на Национальной арене гимнастики стартовал первый день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике.

В первый день пройдут квалификационные соревнования у мужчин в вольных упражнениях на ковре, упражнениях на параллельных брусьях и на кольцах. Женщины будут бороться за путевку в финал в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.

Азербайджан в соревнованиях по мужской гимнастике представят Мурад Агарзаев, Дарий Морозов и Тимур Байрамов, а среди женщин - Марина Некрасова, Мария Смирнова и Юлия Иншина.

С 15 по 18 марта Национальная арена гимнастики в Баку в третий раз примет Кубок мира FIG по спортивной гимнастике.

В соревнованиях примут участие 102 гимнаста из 25 стран.

(Автор: Анвар Мамедов)

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