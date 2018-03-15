Мурад Агарзаев: Постараюсь показать достойный результат на других снарядах

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Мурад Агарзаев остался недоволен своим выступлением в квалификации вольных упражнений на Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку.

"Я ожидал больших результатов от первого дня соревнований. Просто не получилось осуществить задуманное. Я не ожидал, что допущу такую ошибку. В прошлом году на Кубке мира в финале я допустил большую помарку, и, к сожалению, в этом году получилось так же. Надеюсь, что на будущих соревнованиях такого не произойдет. Очень хотелось в родных стенах выступить достойно и показать хороший результат, надеюсь, в будущем удастся справиться с этой задачей", - сказал Агарзаев.

По мнению гимнаста, необходимо чаще тренироваться и приложить большие усилия.

"Это был мой основной снаряд, на котором я рассчитывал выйти в финал. Теперь выйти в финал с 12,766 балла будет настоящим "восьмым чудом света". Дождемся завтрашнего дня, и я постараюсь на других снарядах показать хороший результат", - сказал Агарзаев.

В четверг в Баку на Национальной арене гимнастики стартовал первый день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике. Азербайджан в соревнованиях по мужской гимнастике представляют Мурад Агарзаев, Дарий Морозов и Тимур Байрамов, а среди женщин - Марина Некрасова, Мария Смирнова и Юлия Иншина.

Всего на соревнованиях, которые продлятся до 18 марта, принимают участие 102 гимнаста из 25 стран.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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