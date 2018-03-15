Мурад Агарзаев: Постараюсь показать достойный результат на других снарядах

15 марта 2018 15:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Мурад Агарзаев остался недоволен своим выступлением в квалификации вольных упражнений на Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку.

"Я ожидал больших результатов от первого дня соревнований. Просто не получилось осуществить задуманное. Я не ожидал, что допущу такую ошибку. В прошлом году на Кубке мира в финале я допустил большую помарку, и, к сожалению, в этом году получилось так же. Надеюсь, что на будущих соревнованиях такого не произойдет. Очень хотелось в родных стенах выступить достойно и показать хороший результат, надеюсь, в будущем удастся справиться с этой задачей", - сказал Агарзаев.

По мнению гимнаста, необходимо чаще тренироваться и приложить большие усилия.

"Это был мой основной снаряд, на котором я рассчитывал выйти в финал. Теперь выйти в финал с 12,766 балла будет настоящим "восьмым чудом света". Дождемся завтрашнего дня, и я постараюсь на других снарядах показать хороший результат", - сказал Агарзаев.

В четверг в Баку на Национальной арене гимнастики стартовал первый день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике. Азербайджан в соревнованиях по мужской гимнастике представляют Мурад Агарзаев, Дарий Морозов и Тимур Байрамов, а среди женщин - Марина Некрасова, Мария Смирнова и Юлия Иншина.

Всего на соревнованиях, которые продлятся до 18 марта, принимают участие 102 гимнаста из 25 стран.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Рза Алиев: Шансы выйти в финалы Кубка мира по спортивной гимнастике все еще остаются
Общество 15:45
Уровень Кубка мира в Баку очень высок - азербайджанский гимнаст
Общество 14:22
Азербайджанские спортсменки вышли в финал соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике
Общество 13:31
Стартовал первый день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку (ФОТО)
Общество 12:22
Надеемся уехать из Баку с медалями - казахстанский тренер (ФОТО)
Общество 9 марта 16:59
Азербайджанская гимнастка: Надеюсь показать хороший результат на Кубке мира в Баку (ФОТО)
Общество 10 февраля 14:32
Марина Некрасова: На Кубке мира в Баку будет важна каждая десятая доля балла (ФОТО)
Общество 9 февраля 13:05
Лучшие моменты четвертого, завершающего дня соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 19 марта 2017 19:00
Очень рад, что участвую в Кубке мира в Баку – венгерский гимнаст
Общество 19 марта 2017 16:34
Рада, что получила "бронзу" на Кубке мира в Баку - Марина Некрасова
Общество 19 марта 2017 15:01
Китайский гимнаст завоевал "золото" Кубка мира в Баку
Общество 19 марта 2017 14:55
Азербайджанская гимнастка завоевала "бронзу" на Кубке мира по спортивной гимнастике
Общество 19 марта 2017 14:07
Выиграть медаль на Кубке мира в Баку было сложнее, чем на аналогичном соревновании в Мельбурне - Кристофер Ремкес
Общество 19 марта 2017 13:39
Применение системы азербайджанского бренда SmartScoring на соревнованиях в Европе будет очень полезным - UEG
Общество 19 марта 2017 08:12
Отрадно, что оба гимнаста из Китая завоевали медали - призер Кубка мира в Баку
Общество 18 марта 2017 23:02
Очень рад, что наконец-то смог завоевать золото Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку - греческий гимнаст
Общество 18 марта 2017 17:53
Кубок мира по спортивной гимнастике в Баку - большой опыт для гимнастов - бронзовый призер
Общество 18 марта 2017 17:31
Греческий гимнаст завоевал в Баку "золото" Кубка мира в соревнованиях на кольцах
Общество 18 марта 2017 17:23