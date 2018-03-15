Уровень Кубка мира в Баку очень высок - азербайджанский гимнаст

БАКУ /Trend/ - Уровень Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку очень высок, сообщил в четверг Trend азербайджанский гимнаст Тимур Байрамов.

В целом гимнаст оценил свое выступление как неплохое.

"Немного подвела концовка, но в целом я доволен. С комбинацией своей я справился, и это самое главное. Соперники на соревнованиях очень сильные. К сожалению, в финал я уже не попал. Это говорит о том, что уровень соревнований очень высок, и есть к чему стремиться. Завтра у меня еще один снаряд. Постараюсь на нем максимально выложиться и побороться за выход в финал", - сказал Байрамов.

В четверг в Баку на Национальной арене гимнастики стартовал первый день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике. Азербайджан в соревнованиях по мужской гимнастике представляют Мурад Агарзаев, Дарий Морозов и Тимур Байрамов, а среди женщин - Марина Некрасова, Мария Смирнова и Юлия Иншина.

Всего на соревнованиях, которые продлятся до 18 марта, принимают участие 102 гимнаста из 25 стран.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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