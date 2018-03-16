В Азербайджане подготовлен план действий по развитию оздоровительного туризма

БАКУ /Trend/ - Министерством культуры и туризма Азербайджана разработан проект "Плана действий по развитию оздоровительного туризма" на 2018-2020 годы.

Об этом в четверг на заседании, посвященном развитию оздоровительного туризма, сказал министр культуры и туризма страны Абульфас Гараев.

Министр сказал, что как и другие виды туризма, оздоровительный туризм имеет большой потенциал в Азербайджане и отметил, что на Стратегической дорожной карте выделено особое место для развития этого вида туризма.

Гараев отметил, что Азербайджан имеет богатые традиции оздоровительного туризма, в особенности методы лечения нефтью Нафталана.

"В настоящее время в нашей стране оздоровительный туризм переживает новый этап развития. В Нафталане, Галаалты, Габале, Нахчыване и Лянкяране создана новая инфраструктура. В то же время продолжаются работы по созданию рекреационных зон туризма в Хызы-Хачмазском, Губинском и Гусарском районах", - сказал министр.

Министр отметил важность улучшения качества и количества, предоставляемых в этих туристических центрах услуг. Было сказано, что организация экскурсий в близлежащие города и районы играет особую роль в эффективном проведении досуга туристами.

"Наряду с тем, что это принесет дополнительный доход туристическим предприятиям, также послужит пропаганде культуры и исторических мест нашей страны", - сказал Гараев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев.)

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