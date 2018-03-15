Общественное объединение «Региональное развитие» организовало мастер-класс по шахматам (ФОТО/ВИДЕО)

15 марта 2018 18:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева в рамках проекта «Лицом к лицу с чемпионом» совместно с Шахматной федерацией Азербайджана организовало в Губе тренинг и мастер-класс по шахматам, сообщили в четверг в Фонде.

Мастер-класс в специализированной детско-юношеской спортивной шахматной школе олимпийского резерва Губинского района

провел международный гроссмейстер, трехкратный чемпион Европы Рауф Мамедов.

Мероприятие нацелено на эффективную организацию досуга юношей и подростков, стимулирование умственных занятий, а также на то, чтобы придать импульс подготовке их как профессиональных спортсменов.

Директор школы, судья международной категории Гудрат Исмайлов сказал, что шахматы в Азербайджане прошли большой путь развития и в настоящее время Азербайджан признан одним из интеллектуальных центров мира. Он отметил, что у азербайджанской шахматной школы есть успешныеизвестные воспитанники. Он сказал, что эта встреча создает возможность для развития способностей молодых шахматистов, учиться у международного гроссмейстера Рауфа Мамедова, являющегося одним из 40 самых сильнейших шахматистов мира.

В ходе мероприятия состоялся сеанс одновременной игры с молодыми шахматистами на 16 досках. Среди участников были и два воспитанника города Губы, завоевавшие успех на международных соревнованиях, - серебряный медалист чемпионата Европы по шахматам среди школьников Севиль Таирова (2017 год, Черногория) и бронзовый призер Фарид Меликов (2016 год, Греция).

Именно один из этих воспитанников – Фарид Меликов с победой завершил игру с Рауфом Мамедовым. Еще трое школьников сыграли вничью.

Отличившиеся в играх школьники были награждены кубком, сертификатом и подарками, всем участникам были вручены сертификаты и подарки.

Отметим, что Общественное объединение «Региональное развитие» регулярно реализует проекты и проводит в регионах мероприятия по привитию интереса к спорту у молодежи и подростков, воспитанию их в здоровом духе.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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