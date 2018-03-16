Где в самом центре Баку находится жилищный комплекс с двором на 3800 кв. метров? (ФОТО/ВИДЕО)

16 марта 2018 11:00 (UTC+04:00)

Pilot Residence предлагает идеальный выбор для тех, кто хочет получить премиальную квартиру в самом центре Баку, самом престижном месте столицы.

Поторопитесь, если вы хотите приобрести премиум-квартиру в двух шагах от Ичеришехер! В комплексе осталось всего 34 квартиры, и в ближайшие 50 лет строительные работы в этой области города проводиться не будут.

Фасад из аглая, премиальный комплекс с террасами, высокими потолками, великолепным видом и, самое главное, просторным внутренним двором на 3 800 квадратных метра. Недалеко от Pilot Residence расположены школы №№ 132, 134, 189, 190, важные государственные учреждения, исторические здания, Дворец Бракосочетания, филармония и вся инфраструктура центра города.

Вы можете самостоятельно контролировать качество и процесс строительства.

Следует отметить, что только шесть месяцев назад инвесторы, вложившие средства в элитный жилой комплекс Pilot Residence, получили 35-процентную прибыль. Не упустите этот шанс.

Pilot Residence запускает следующие три квартиры в марте со скидкой в 10 процентов в связи с праздником Новруз.

Более подробную информацию можно получить на сайте www.pilotresidence.az.

Адрес: Баку, Сабаильский район, ул. Низами 4.

Горячая линия:

Телефон: 050 553 55 55

Короткий номер: *3555

Пусть и у вас будет дом в центре города!

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