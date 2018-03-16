Выступать в Азербайджане доставляет мне удовольствие - турецкий гимнаст

БАКУ /Trend/ - Каждое выступление в Азербайджане доставляет мне большое удовольствие, сказал в пятницу Trend турецкий гимнаст Фархад Арыджан.

“Я уже шестой раз приезжаю в Баку. Очень люблю азербайджанский народ. Спасибо вашим болельщикам за поддержку. Наши народы - братья, поэтому я очень рад, что нахожусь здесь. Я испытываю наслаждение от выступления в вашей стране”, - сказал Арыджан.

Турецкий спортсмен отметил, что доволен своими выступлениями.

“Вчера я вышел в финал упражнений на параллельных брусьях. Сегодня у меня опорный прыжок, перекладина и гимнастический конь. Сейчас я завершил выступления в опорном прыжке. Думаю, что выступил хорошо. Обе попытки выполнил так, как задумывал. После двух ротаций я иду пятым и надеюсь, что смогу выйти в финал. Впереди два других снаряда - надеюсь, что выступлю удачно и на них”, - сказал Арыджан.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике.

Во второй день проходят квалификационные соревнования у мужчин в опорном прыжке, в упражнениях на коне и перекладине. Женщины будут бороться за путевку в финал в упражнениях на бревне и в вольных упражнениях.

Азербайджан во второй день соревнований среди мужчин представляют Мурад Агарзаев, Дарий Морозов и Тимур Байрамов, а среди женщин - Юлия Иншина, Мария Смирнова и Марина Некрасова.

Всего в соревнованиях, которые продлятся до 18 марта, принимают участие 102 гимнаста из 25 стран.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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