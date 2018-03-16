В Баку определились финалисты Кубка мира в опорном прыжке

16 марта 2018 15:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики определились финалисты Кубка мира по спортивной гимнастике в опорном прыжке.

По итогам квалификации в финал прошли представитель Грузии Константин Кузовков, филиппинские гимнасты Карлос Эдриэль Юло и Рейланд Капеллан, Вей-Шен Цзен из Китайского Тайбэя, белорус Павел Булавский, представитель Саудовской Аравии Джафар Салех Альсаиг, украинский гимнаст Максим Василенко и Лука Лино Гарца из Италии.

Азербайджанский гимнаст Мурад Агарзаев занял по итогам квалификации 11 место и не смог пройти в финал.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике.

Во второй день проходят квалификационные соревнования у мужчин в опорном прыжке, в упражнениях на коне и перекладине. Женщины будут бороться за путевку в финал в упражнениях на бревне и в вольных упражнениях.

Азербайджан во второй день соревнований среди мужчин представляют Мурад Агарзаев, Дарий Морозов и Тимур Байрамов, а среди женщин - Юлия Иншина, Мария Смирнова и Марина Некрасова.

Всего в соревнованиях, которые продлятся до 18 марта, принимают участие 102 гимнаста из 25 стран.

(Автор: Анвар Мамедов)

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